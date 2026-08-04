Judecătoarea Veronica Cupcea a trecut de vetting după recalcularea cheltuielilor.

Consiliul Superior al Magistraturii a respins raportul privind reevaluarea Veronicăi Cupcea și a constatat că vettingul pentru funcția de președinte interimar al Judecătoriei Orhei a fost promovat.

Până atunci, comisia de evaluare a ajuns de două ori la o concluzie contrară, transmite rupor.md.

Decisivă a fost recalcularea fluxurilor financiare ale judecătoarei pentru anul 2020. După aplicarea indicatorului de cheltuieli pentru o gospodărie care locuiește în mediul rural, în locul diferenței neexplicate a rezultat un sold pozitiv în valoare de 19.260 de lei.

Totodată, întrebările privind finanțele Veronicăi Cupcea nu au dispărut complet. Pentru anii 2013 și 2014 a rămas o diferență negativă, în sumă totală de 221.187 de lei. Însă Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a stabilit că suma finală a bunurilor neexplicate pentru întreaga perioadă verificată nu atinge pragul prevăzut de lege și, prin urmare, nu demonstrează, de la sine, lipsa bunei-credințe financiare.

Pe acest temei, Consiliul a respins raportul comisiei, care propunea ca Cupcea să fie declarată drept nepromovată la evaluarea externă.

Verificarea inițială, judecătoarea nu a promovat-o în decembrie 2025, după care CSM i-a trimis dosarul pentru o nouă examinare. În iulie 2026, comisia a identificat din nou probleme legate de buna-credință financiară și a recomandat repetat un rezultat negativ.

În plus, în august 2024, Cupcea nu a promovat o procedură separată de Pre-Vetting, atunci când a candidat pentru funcția de membru al CSM și al Colegiului pentru selecția și cariera judecătorilor. Atunci, comisia a indicat neconcordanța cu criteriile privind buna-credință financiară și etică.