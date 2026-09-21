Judecătoarea din dosarele Tauber, Guțul și Plahotniuc a declarat 2 case, un apartament și 3 automobile.

Judecătoarea Olga Bejenari trece de evaluarea externă a integrității.

În cadrul evaluării au fost examinate aspecte privind integritatea financiară și etică, inclusiv posibile bunuri nejustificate în perioada 2014–2017, precum și posibile încălcări ale normelor etice la pronunțarea uneia dintre hotărârile judecătorești, relatează tvrmoldova.md.

Potrivit Comisiei de Evaluare Externă a Judecătorilor, unele aspecte au fost examinate în ședință închisă, la solicitarea judecătoarei — pentru protejarea identității persoanelor implicate și a informațiilor confidențiale.

Înregistrările video ale audierilor vor fi publicate în următoarele zile. Ulterior, comisia va pregăti pentru Olga Bejenari un raport cu concluzii și o recomandare privind promovarea sau nepromovarea evaluării. Documentul va fi transmis Consiliului Superior al Magistraturii.

Deciziile care au atras atenția asupra judecătoarei

Olga Bejenari este judecătoarea care, la 27 decembrie 2024, i-a permis Marinei Tauber să părăsească țara. La 7 ianuarie 2025, Tauber a plecat din Republica Moldova în Turcia.

Anterior, Procuratura Anticorupție a cerut interzicerea părăsirii țării de către Tauber. În motivarea deciziei sale, Bejenari a indicat că aflarea Marinei Tauber în străinătate, inclusiv în Rusia, nu putea pune în pericol ancheta procuraturii.

În septembrie 2025, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a condamnat-o pe Marina Tauber la 7 ani și 6 luni de închisoare pentru finanțarea ilegală a partidelor și încălcarea modului de gestionare a mijloacelor financiare ale partidului. Instanța a dispus, de asemenea, confiscarea a peste 206 milioane de lei. Decizia a fost menținută de Curtea de Apel. Tauber nu a revenit în Moldova.

Olga Bejenari a făcut parte, de asemenea, din completul de judecată care a pronunțat sentințe în dosarele lui Vladimir Plahotniuc și Evghenia Guțul.

Judecătoarea a fost numită în funcție în 2014. În anii 2020–2021, ea a examinat și dosarul cunoscut drept „Crima din Atrium”, în care doi sportivi de K-1 erau acuzați de omor. Bejenari i-a achitat, motivând decizia prin faptul că în acțiunile inculpaților lipseau elementele constitutive ale infracțiunii.

Ce bunuri și venituri a declarat Olga Bejenari

Potrivit declarației de avere și interese personale pentru anul 2025, depusă la 25 februarie 2026, Olga Bejenari a indicat un salariu de 357 431 de lei, obținut la Judecătoria Chișinău.

Judecătoarea a mai primit 6 000 de lei pentru activitatea didactică desfășurată la Institutul Național al Justiției.

Un membru al familiei a declarat un salariu de 1,2 milioane de coroane cehe, obținut în funcția de director general al companiei „MAXI WORK” S.R.O. din Cehia.

În declarație sunt indicate mai multe terenuri și bunuri imobile. Olga Bejenari a declarat un teren intravilan cu suprafața de 0,1211 hectare, primit prin donație în 2014 și evaluat la 50 458 de lei, precum și un teren cu suprafața de 0,1 hectare, primit prin donație în 2023.

Printre bunurile imobile declarate se numără două case individuale, primite prin donație. Valoarea uneia dintre acestea este indicată la nivelul de 59,5 mii de euro. De asemenea, judecătoarea a declarat un apartament și mai multe alte bunuri imobile, achiziționate în 2014, 2022 și 2024.

În ceea ce privește automobilele, judecătoarea a indicat un Lexus fabricat în 2023, achiziționat în 2024 cu 1,6 milioane de coroane cehe, precum și un Toyota C-HR fabricat în 2022, cumpărat în 2023 cu 588 de mii de lei.

În declarație figurează și un Skoda Kodiaq fabricat în 2025, în valoare de 1,5 milioane de coroane cehe. Automobilul este indicat ca fiind deținut în baza altor drepturi, iar proprietarul acestuia este compania „MAXI WORK SRO”, persoană juridică nerezidentă.