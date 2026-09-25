theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
moldpres.md logomoldpres
25 Septembrie 2026, 21:00
1 618
Copiază linkul
Link copiat

Japonia sprijină modernizarea Spitalului Clinic Bălți cu un grant de peste 95.000 de dolari

Guvernul Japoniei va acorda un grant în valoare de 95.673 de dolari pentru modernizarea Spitalului Clinic Bălți.

Japonia sprijină modernizarea Spitalului Clinic Bălți cu un grant de peste 95.000 de dolari.
Japonia sprijină modernizarea Spitalului Clinic Bălți cu un grant de peste 95.000 de dolari.

Fondurile vor fi utilizate pentru achiziționarea unui aparat de ultrasonografie destinat efectuării investigațiilor de înaltă calitate în cadrul procedurilor cardiovasculare, transmite moldpres.md.

Acordul de grant a fost semnat astăzi de ambasadorul Japoniei în Republica Moldova, Takeuchi Kazuyuki, și directoarea interimară a spitalului, Ludmila Capcelia.

Finanțarea este oferită de Guvernul Japoniei în cadrul programului de granturi «Kusanone» pentru securitatea umană.

Noul aparat de ultrasonografie va permite efectuarea unor investigații precise și sigure în cadrul procedurilor cardiovasculare care necesită un nivel înalt de precizie.

Ambasadorul Takeuchi Kazuyuki a salutat proiectul prezentat de Spitalul Clinic din Bălți și și-a exprimat aprecierea față de specialiștii din domeniul sănătății, care continuă să ofere servicii populației locale, în pofida resurselor și finanțării limitate.

«Guvernul Japoniei este de mult timp un partener al Republicii Moldova în domeniul sănătății. În această perioadă turbulentă, dorim să cooperăm cu poporul moldovenesc ca un partener care împărtășește aceleași valori», a declarat ambasadorul.

Programul de granturi «Kusanone» pentru securitatea umană este implementat în Republica Moldova din 2008. Până în prezent, Guvernul Japoniei a oferit finanțare nerambursabilă în valoare de circa 8 milioane de dolari pentru realizarea a 98 de proiecte în domeniile sănătății, educației și gospodăriei comunale.

Abonați-vă la știrile Point.md pe Google
Sursă
moldpres.md logomoldpres
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Acest text a fost tradus cu ajutorul AI. Ați observat o greșeală?
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici