Japonia sprijină modernizarea Spitalului Clinic Bălți cu un grant de peste 95.000 de dolari.

Guvernul Japoniei va acorda un grant în valoare de 95.673 de dolari pentru modernizarea Spitalului Clinic Bălți.

Fondurile vor fi utilizate pentru achiziționarea unui aparat de ultrasonografie destinat efectuării investigațiilor de înaltă calitate în cadrul procedurilor cardiovasculare, transmite moldpres.md.

Acordul de grant a fost semnat astăzi de ambasadorul Japoniei în Republica Moldova, Takeuchi Kazuyuki, și directoarea interimară a spitalului, Ludmila Capcelia.

Finanțarea este oferită de Guvernul Japoniei în cadrul programului de granturi «Kusanone» pentru securitatea umană.

Noul aparat de ultrasonografie va permite efectuarea unor investigații precise și sigure în cadrul procedurilor cardiovasculare care necesită un nivel înalt de precizie.

Ambasadorul Takeuchi Kazuyuki a salutat proiectul prezentat de Spitalul Clinic din Bălți și și-a exprimat aprecierea față de specialiștii din domeniul sănătății, care continuă să ofere servicii populației locale, în pofida resurselor și finanțării limitate.

«Guvernul Japoniei este de mult timp un partener al Republicii Moldova în domeniul sănătății. În această perioadă turbulentă, dorim să cooperăm cu poporul moldovenesc ca un partener care împărtășește aceleași valori», a declarat ambasadorul.

Programul de granturi «Kusanone» pentru securitatea umană este implementat în Republica Moldova din 2008. Până în prezent, Guvernul Japoniei a oferit finanțare nerambursabilă în valoare de circa 8 milioane de dolari pentru realizarea a 98 de proiecte în domeniile sănătății, educației și gospodăriei comunale.