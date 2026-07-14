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noi.md logonoi
14 Iulie 2026, 16:41
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Itinerarul rutei de autobuz nr. 24, care circulă la Colonița, urmează să fie extins

Itinerarul rutei de autobuz nr. 24, care merge la Colonița, urmează să fie extins, astfel încât să fie mărit numărul locuitorilor din suburbie care au acces direct la transportul public municipal.

Itinerarul rutei de autobuz nr. 24, care circulă la Colonița, urmează să fie extins.
Itinerarul rutei de autobuz nr. 24, care circulă la Colonița, urmează să fie extins.

„Am discutat cu primarul din Colonița, Angela Zaporojan, despre ajustarea infrastructurii rutiere, necesară pentru efectuarea acestor schimbări.

În prezent, se amenajează o platformă la capătul str. Răsăritului, se stabilește locul amplasării stațiilor de așteptare și, în cel mai scurt timp, va fi posibilă extinderea itinerarului, astfel încât încă câteva sute de locuitori din Colonița să poată beneficia direct de transport public municipal”, a declarat Ion Ceban, transmite noi.md.

Acesta a adăugat că Primăria Chișinău a investit enorm în modernizarea transportului public.

Amploarea acestei investiții majore este reflectată în reînnoirea radicală a flotei municipale prin achiziția a 400 de unități de transport. Totodată, anual, Primăria Chișinău subvenționează transportul public cu aproape un miliard de lei.

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