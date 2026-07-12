Ioniță: R. Moldova a depășit pentru prima dată pragul de 300.000 de turiști străini anual.

Numărul turiștilor străini care vizitează Republica Moldova a depășit, pentru prima dată de la independență, pragul de 300.000 anual.

Datele au fost prezentate de expertul economic, Veaceslav Ioniță, care menționează că peste 90.000 dintre ei au venit prin intermediul turismului organizat, transmite ipn.md.

Este cel mai ridicat nivel înregistrat de la obținerea independenței țării. În anul 1992, primul pentru care există date statistice, Republica Moldova a fost vizitată de 292.200 de turiști străini. Potrivit expertului din cadrul Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale „Viitorul”, în primul trimestru al anului, au fost cu 15.000 de turiști mai mulți decât în primul trimestru din 2025.

Expertul a remarcat și evoluția turismului intern: în această perioadă, circa 117.000 de moldoveni au ales să călătorească în țară prin intermediul turismului organizat, comparativ cu circa 112.000 în anul 2025 și aproximativ 61.000 în urmă cu zece ani.

Datele prezentate mai arată că cifra de afaceri a industriei turistice a crescut de la 384 de milioane de dolari în anul 2015 la 1,374 miliarde de dolari în anul 2025. Din această sumă, peste un miliard de dolari reprezintă cheltuielile moldovenilor în vacanțele peste hotare, 193 de milioane de dolari – cheltuielile turiștilor străini în Republica Moldova, iar 97 de milioane de dolari – cheltuielile turiștilor moldoveni în țară.

Potrivit lui Veaceslav Ioniță, deși indicatorii arată o evoluție pozitivă, potențialul turistic al Republicii Moldova este insuficient valorificat, iar atragerea unui număr mai mare de turiști străini ar contribui la creșterea veniturilor generate de acest sector.