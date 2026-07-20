Ion Suruceanu, despre viitorul ministru al Culturii: Este nepotul meu cu care mă mândresc.

Artistul Poporului, Ion Suruceanu, și-a exprimat susținerea pentru nepotul său, Dan Suruceanu, propus de premierul desemnat Vasile Tofan pentru funcția de ministru al Culturii.

Interpretul afirmă că noul ministru trebuie să fie, înainte de toate, un bun organizator și manager, capabil să atragă investiții și să sprijine oamenii de creație, scrie stiri.md citând independent.md.

Într-o declarație publică, Ion Suruceanu a precizat că Dan Suruceanu este fiul fratelui său mijlociu, regretatul Trofim Suruceanu, și a spus că urmărește cu mândrie parcursul profesional al acestuia.

„Dan este nepotul meu, cu care mă mândresc și îmi doresc să-mi ofere și în continuare posibilitatea să mă mândresc cu el”, a declarat artistul.

Interpretul consideră că funcția de ministru al Culturii nu trebuie ocupată neapărat de un artist consacrat, ci de o persoană care are capacitatea de a administra eficient domeniul și de a identifica resurse pentru dezvoltarea acestuia.

„Un ministru al Culturii trebuie să fie un organizator. Să poată găsi investitori și investiții și să ajute colectivele de creație. El nu trebuie să-i învețe pe artiști cum să cânte sau să creeze, ci să le ofere sprijinul necesar pentru a-și desfășura activitatea”, a afirmat Ion Suruceanu.

Artistul a amintit că Dan Suruceanu a activat anterior în cadrul Ministerului Culturii și s-a implicat în dezvoltarea mai multor proiecte importante. Printre acestea, Ion Suruceanu a evidențiat Arena Chișinău, pe care o consideră unul dintre proiectele de succes din domeniul cultural și al organizării evenimentelor din Republica Moldova.

Dan Suruceanu se numără printre noile propuneri din echipa guvernamentală prezentată de premierul desemnat Vasile Tofan și este propus să preia conducerea Ministerului Culturii, în locul lui Cristian Jardan. Cabinetul de miniștri urmează să solicite votul de încredere al Parlamentului.