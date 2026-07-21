Ion Creangă rămâne sub control judiciar pentru încă 60 de zile.

Fostul șef al Direcției juridice a Parlamentului, Ion Creangă, învinuit de trădare de patrie, rămâne sub control judiciar pentru încă 60 de zile.

Informația cu privire la prelungirea măsurii a fost confirmată pentru IPN de Emil Gaitur, purtătorul de cuvânt al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, transmite deschide.md.

Săptămâna trecută, Ion Creangă s-a prezentat în fața magistraților după câteva luni de absență. Instanța a informat apărarea că, potrivit concluziilor expertizei medico-legale, inculpatul este apt să participe la proces. Totodată, a fost dispusă examinarea dosarului în procedură generală, cu începerea cercetării judecătorești.

În aceeași ședință, procurorul a solicitat prelungirea controlului judiciar și posibilitatea aducerii silite în cazul neprezentării la instanță. Apărarea a calificat demersul drept neîntemeiat, susținând că prelungirea măsurii preventive nu se bazează pe fapte concrete.

Următoarea ședință de judecată este programată pentru luna septembrie.

Fostul funcționar este acuzat de trădare de patrie și complot împotriva statului. Potrivit procurorilor, în perioada 2023-2024, el ar fi întreținut corespondență și ar fi avut întâlniri conspirative cu un asistent al atașatului militar al Ambasadei Federației Ruse la Chișinău. Fostul șef al Direcției juridice a Parlamentului a fost reținut în iulie 2024, când ar fi primit 500 de dolari de la un oficial rus. Ion Creangă pledează nevinovat.