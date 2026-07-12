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noi.md logonoi
12 Iulie 2026, 12:45
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Ion Ceban avertizează asupra unor scheme de escrocherie în care ar fi implicați copii

Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, avertizează că escrocii ar fi început să implice copii în schemele lor și solicită autorităților responsabile să întreprindă măsuri urgente.

Ion Ceban avertizează asupra unor scheme de escrocherie în care ar fi implicați copii.
Ion Ceban avertizează asupra unor scheme de escrocherie în care ar fi implicați copii.

Edilul a precizat că mesajul se adresează atât locuitorilor Capitalei, cât și cetățenilor din întreaga țară, transmite noi.md.

Potrivit lui Ceban, Primăria Chișinău va informa populația despre aceste riscuri și este pregătită să susțină campaniile de informare menite să prevină cazurile de înșelăciune.

„Venim cu un anunț pentru fiecare locuitor, dar și pentru cetățenii din toată țara”, a declarat primarul general.

Totodată, Ion Ceban a făcut apel către instituțiile competente să intensifice acțiunile de informare și să intervină de urgență.

Primarul a mai declarat că autoritățile municipale condamnă orice eventuală legătură dintre grupările de escroci și mediul politic, în contextul informațiilor apărute recent în spațiul public.

Deocamdată, edilul nu a oferit detalii despre cazurile concrete în care ar fi fost implicați copii sau despre modul de operare al escrocilor.

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