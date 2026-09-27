Ion Basoc a devenit campion mondial la parajudo.

Reprezentanții Republicii Moldova au încheiat probele individuale la Campionatul Mondial IBSA de parajudo cu un rezultat istoric.

Ion Basoc a cucerit medalia de aur la categoria J1, peste 90 kg, și a devenit campion mondial.

Aceasta este prima medalie de aur din istoria sportului paralimpic din Republica Moldova, cucerită la un campionat mondial sub drapelul țării — atât în parajudo, la Campionatele Mondiale IBSA, cât și în orice altă disciplină paralimpică.

Drumul lui Ion Basoc spre titlul mondial nu a fost ușor. Sportivul moldovean a obținut victorii asupra reprezentanților Spaniei, Mongoliei, Braziliei și Uzbekistanului.

Printre adversarii săi s-a numărat brazilianul Wilians Silva de Araujo — campion paralimpic la Paris 2024, care l-a învins pe Basoc în finala Jocurilor Paralimpice și a cucerit atunci medalia de aur.

La doi ani de la duelul de la Paris, Ion Basoc și-a luat revanșa în fața campionului paralimpic și a urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului campionatului mondial.

În competiția masculină J1, la categoria de până la 70 kg, Vadim Crețu s-a clasat pe locul nouă. Sportivul moldovean a fost nevoit să-și încheie evoluția după cel de-al treilea meci, cedând în fața reprezentantului României, Alex Bologa, campion paralimpic, din cauza unei accidentări la cot. După accidentare, Crețu nu a mai putut continua competiția.

Nicolae Bondarev, care a evoluat la categoria J2, de până la 90 kg, a încheiat competiția individuală pe locul șapte.

Un alt moment neplăcut pentru delegația Republicii Moldova a fost retragerea lui Oleg Crețul. În ultimul moment, acesta nu a putut participa la competiție din cauza unei situații medicale de urgență.

În total, delegația Republicii Moldova a inclus opt sportivi.

Campionatul mondial nu s-a încheiat încă pentru echipa moldoveană. Mâine vor avea loc competițiile pe echipe, care vor constitui ultima zi a actualului Campionat Mondial IBSA de parajudo.