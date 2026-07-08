Investiții de 51,5 milioane de euro pentru modernizarea a 20 de instituții de învățământ din Moldova.

20 de instituții de învățământ din Republica Moldova vor fi renovate și dotate cu echipamente noi. Proiectul de lege corespunzător a fost deja aprobat de comisiile de profil.

Conform documentului, pentru aceste scopuri este prevăzut un credit de 40 milioane euro de la Banca Europeană de Investiții (BEI) și un grant de 3,5 milioane euro de la Platforma de Investiții pentru Vecinătate, precum și o cofinanțare de 8 milioane euro din partea republicii, transmite rupor.md.

Lucrările de modernizare vor include termoizolarea clădirilor, eficientizarea sistemelor de încălzire, ventilare și iluminat, modernizarea sistemelor de securitate la incendiu, integrarea surselor de energie regenerabilă și îmbunătățirea accesibilității pentru elevi și cadrele didactice. Infrastructura va fi adaptată integral și la necesitățile persoanelor cu mobilitate redusă. Totodată, vor fi renovate sălile de clasă, modernizate laboratoarele și dezvoltată infrastructura digitală a școlilor.

Modernizarea va începe în 2027. Întregul proces va fi coordonat de Ministerul Educației și Cercetării. Scopul principal al proiectului este de a crea un mediu educațional sigur și accesibil pentru elevi și cadre didactice, consideră instituția.

Proiectul de lege prevede, de asemenea, scutirea integrală de TVA, accize și taxe vamale pentru toate bunurile și serviciile achiziționate în vederea renovării acestor școli. Modul de aplicare a facilităților fiscale va fi stabilit ulterior de Guvern.