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meduza.io logomeduza
22 Septembrie 2026, 07:54
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Investigație: Moldova a devenit una dintre țările în care SUA au deportat în secret cetățeni ruși

Din ianuarie 2025, administrația lui Donald Trump a deportat în secret din SUA cel puțin 25.000 de migranți în țări cu care aceștia nu aveau legătură, se arată într-o investigație a consorțiului de jurnaliști Forbidden Stories.

Investigație: Moldova a devenit una dintre țările în care SUA au deportat în secret cetățeni ruși.
Investigație: Moldova a devenit una dintre țările în care SUA au deportat în secret cetățeni ruși.

Potrivit organizațiilor Refugees International și Human Rights First, circa 20 de mii de persoane au fost transportate cu autobuzele în Mexic. Alte peste cinci mii de persoane au fost trimise cu avioanele în țări din Africa, America Latină, bazinul Caraibelor și Asia Centrală, scrie meduza.io, cu referire la forbiddenstories.org.

Din aceste țări terțe, persoanele deportate erau adesea returnate în țările lor de origine, unde viața sau libertatea lor puteau fi puse în pericol.

Investigatorii susțin că SUA au încheiat acorduri nepublice privind primirea migranților deportați cu cel puțin 35 de țări (printre acestea nu se numără nici Rusia, nici Ucraina). Se știe că 28 de țări au primit deja persoane în cadrul acordurilor încheiate, iar alte șapte s-au angajat să facă acest lucru.

Potrivit Forbidden Stories, cetățeni ai Rusiei au fost deportați din SUA în patru țări — Costa Rica, Panama, Republica Centrafricană și Moldova.

Printre cei deportați din SUA s-au numărat inclusiv solicitanți de azil, care se temeau de persecuții în țara de origine. Pe parcursul anului 2025, din America au plecat mai multe zboruri de „deportare” cu cetățeni ai Rusiei la bord. Aceștia au zburat, în special, prin Egipt și Kuweit.

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