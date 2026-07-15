Intervenții antigrindină: Peste 50 de rachete, lansate pentru protejarea culturilor agricole.

Peste 50 de rachete antigrindină au fost lansate marți, 14 iulie, în timpul ploilor puternice însoțite de descărcări electrice și formațiuni noroase cu risc de grindină.

Serviciul Special pentru Influențe Active asupra Proceselor Hidrometeorologice anunță că unitățile speciale Edineț, Soroca, Sîngerei și Călărași au desfășurat intervenții operative în intervalul 15:07–20:17. În total, au fost utilizate 56 de rachete, dintre care 44 de tip Loza-7 și 12 de tip Loza-2, transmite noi.md cu referire la realitatea.md.

În cadrul intervențiilor, specialiștii au prelucrat 13 obiecte convective cu pericol de grindină.

De la începutul sezonului de protecție antigrindină, au fost prelucrate 282 de obiecte convective, iar numărul total al rachetelor utilizate a ajuns la 1.363, în 16 zile cu influențe active.

Totodată, vremea instabilă a provocat mai multe pagube în teritoriu. Salvatorii și pompierii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au intervenit în 58 de situații de risc după ploile și rafalele de vânt înregistrate marți.

Echipele IGSU au înlăturat arborii doborâți de vânt, care au blocat drumuri sau au pus în pericol siguranța oamenilor. Intervenții au avut loc în orașul Șoldănești, în raioanele Criuleni, Rezina, Călărași și Orhei, dar și în municipiul Chișinău.

Salvatorii au eliberat carosabilul și au restabilit circulația în zonele afectate. În municipiul Chișinău și raionul Orhei au fost înregistrate și cazuri în care copacii căzuți au afectat infrastructura sau autoturisme, însă nu au fost raportate victime.