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noi.md logonoi
22 Iulie 2026, 18:39
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Intervenția ilegală în cursul unui râu din sudul Moldovei a fost sancționată cu amendă

Inspectorii pentru protecția mediului din Cimișlia au descoperit o intervenție ilegală în albia râului Galbena, în satul Gura Galbenei.

Intervenția ilegală în cursul unui râu din sudul Moldovei a fost sancționată cu amendă.
Intervenția ilegală în cursul unui râu din sudul Moldovei a fost sancționată cu amendă.

În timpul verificărilor, specialiștii au constatat că un localnic a turnat pământ direct în albia râului. Ca urmare, s-a format un baraj improvizat care a blocat cursul natural al apei, transmite noi.md.

Potrivit Inspectoratului pentru Protecția Mediului, o astfel de intervenție a modificat regimul hidrologic al râului și ar fi putut afecta negativ ecosistemul acvatic.

În privința contravenientului a fost întocmit un proces-verbal și a fost aplicată o amendă de 1.500 de lei.

De asemenea, bărbatul a fost obligat să demonteze barajul improvizat în termen de cinci zile și să restabilească cursul natural al apei. I s-a adus și o avertizare privind inadmisibilitatea efectuării lucrărilor care pot cauza daune râurilor și altor cursuri de apă fără autorizațiile prevăzute de lege.

Inspectoratul pentru Protecția Mediului a reamintit că intervențiile ilegale în albiile râurilor pot afecta negativ biodiversitatea, echilibrul hidrologic și starea generală a ecosistemelor acvatice. Instituția intenționează să continue verificările pentru a preveni și a stopa astfel de încălcări.

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