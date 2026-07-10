Instanța a dispus deblocarea accesului la tomberoanele de gunoi cu Face ID în Capitală.

Locuitorii dintr-un bloc de pe strada Melestiu au obținut acces temporar la tomberoanele de gunoi care au fost blocate prin sisteme de recunoaștere facială - Face ID și bariere de acces de către administrația blocului vecin.

După o perioadă de conflict și dispute, aceștia au obținut câștig de cauză în unul dintre litigiile în instanță. De cealaltă parte, asociația vecină declară că lupta juridică abia începe, decizia pe fondul problemei nefiind încă luată. Mărul discordiei este plaforma de gunoi împărțită de cele două blocuri, scrie agora.md.

După mai bine de jumătate de an în care locatarii unui complex locativ au fost privați de accesul la platforma de gunoi din curte, barierele de acces auto au fost ridicate, iar dispozitivele de scanare facială au fost dezactivate. Totuși, oamenii se tem că sistemul ar putea fi repus în funcțiune de la distanță, în orice moment, motiv pentru care au sesizat din nou executorul judecătoresc.

„Barierele au fost ridicate și dezactivate. Acestea nu sunt funcționale pentru moment și accesul către platforma de gunoi este liber atât pentru persoane cât și pentru automobile. Dispozitivele Face ID, deși urmau a fi scoase ele sunt doar dezactivate. Ele pot fi puse în funcțiune oricând la distanță, de pe aplicație, de către administratoarea asociației vecine. Pe acest fapt am depus o cerere la executorul judecătoresc pentru neexecutarea hotărârii judecătorești și a procesului verbal al acestuia”, a declarat Natalia Pascari, reprezentanta administrației asociației Melestiu, 22.

Reprezentantul asociației susține că relația cu administratoarea blocului vecin deservit de aceeași platformă de gunoi, rămâne extrem de tensionată, aceasta depunând plângeri la Centrul Național Anticorupție (CNA), Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) și contestând acțiunile executorului judecătoresc.

„Ne pune piedici, ne-a reclamat pe noi și Basconslux la CNA pentru acel proces verbal de predare primire a părții din platformă, a încercat să ne împiedice să încheiem contractul de evacuare a gunoiului cu Companiile de salubritate. A contestat modul de executare a hotărârii judecătorești, a reclamat acțiunile completului de judecată de la Curtea de Apel la Consilului Superior al Magistraturii”, a spus Natalia Pascari.

De cealaltă parte, administratoarea asociației care a instalat sistemele de securitate, subliniază că actuala deblocare este doar o măsură provizorie și nu o decizie finală a judecătorilor. Totodată, aceasta acuză instanța că a luat hotărârea fără a asculta ambele părți.

„Este vorba de o măsura asiguratorie, nicidecum de o decizie de judecată a cauzei de fond. S-a decis doar suspendarea barierei auto de acces și a sistemului de acces platformă, fără careva alte drepturi. Urmează procesul de judecata înaintat de asociația vecină în care ne vom apăra drepturile legale asupra barierelor si platformei. Nu am fost citați, nu am fost audiați, decizia măsurii asiguratorii a fost primita doar în baza declarațiilor asociației vecine”, a declarat Rodica Isopescu, reprezentanta administrației asociației Melestiu 26.

Reamintim că, o platformă de gunoi a ajuns să fie motiv de ceartă între două asociații de locatari. Se întâmplă după ce locatarii unui complex locativ de pe strada Melestiu din capitală au restricționat accesul blocului vecin la platforma de deșeuri, prin instalarea unui dispozitiv cu Face ID.