Inspectorii de Mediu continuă acțiunile de combatere a ambroziei.

Inspectoratul pentru Protecția Mediului (IPM) continuă acțiunile de prevenire și combatere a răspândirii ambroziei, o plantă invazivă cu impact major asupra sănătății populației și asupra mediului.

În perioada de raportare, inspectorii de mediu au desfășurat controale și verificări în mai multe localități ale țării, în urma cărora au fost întocmite procese-verbale contravenționale pentru neîndeplinirea obligației de combatere a ambroziei, transmite noi.md.

Rezultatele acțiunilor desfășurate sunt următoarele:

IPM Șoldănești – au fost întocmite 3 procese-verbale în satul Climăuții de Jos, fiind aplicate amenzi în valoare totală de 1.800 lei, dintre care 900 lei au fost deja achitați.

IPM Orhei – a fost întocmit 1 proces-verbal în satul Jora de Mijloc, cu o amendă de 600 lei.

IPM Căușeni – a fost întocmit 1 proces-verbal.

IPM Călărași – au fost întocmite 2 procese-verbale, în orașul Călărași și satul Palanca, fiind aplicate amenzi de 900 lei și 600 lei, în valoare totală de 1.500 lei.

IPM Soroca – au fost întocmite 2 procese-verbale în satul Cosăuți, cu amenzi în valoare totală de 1.200 lei, dintre care 600 lei au fost deja achitați.

În total, pe parcursul săptămânii au fost întocmite procese-verbale, fiind aplicate amenzi în valoare de 5.100 lei.

Inspectoratul pentru Protecția Mediului reamintește proprietarilor și deținătorilor de terenuri obligația legală de a combate ambrozia înainte de perioada de înflorire, pentru a preveni răspândirea polenului alergen și pentru a proteja sănătatea populației.

Potrivit prevederilor legislației în vigoare, neînlăturarea ambroziei poate atrage sancțiuni contravenționale de până la 1.500 lei pentru persoanele fizice și de până la 6.000 lei pentru persoanele juridice.

Inspectoratul pentru Protecția Mediului îndeamnă cetățenii, autoritățile publice locale și agenții economici să manifeste responsabilitate și să întreprindă măsurile necesare pentru identificarea și distrugerea focarelor de ambrozie, contribuind astfel la protejarea sănătății publice și la menținerea unui mediu curat și sigur.