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realitatea.md logorealitatea
4 August 2026, 13:01
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Inspectoratul pentru protecția mediului explică motivul morții peștilor din lacul Delia

În lacul Delia din raionul Ungheni a fost înregistrată moartea peștilor din cauza nivelului scăzut de oxigen din apă.

Inspectoratul pentru protecția mediului explică motivul morții peștilor din lacul Delia.
Inspectoratul pentru protecția mediului explică motivul morții peștilor din lacul Delia.

Cauza fenomenului au fost temperaturile ridicate, a declarat șeful Inspectoratului pentru protecția mediului, Dorin Poverjuc, transmite realitatea.md.

Potrivit oficialului, specialiștii desfășoară lucrări de aerare a lacului, pentru a crește nivelul de oxigen. În acest scop, sunt create valuri, astfel încât oxigenul de la suprafața apei se amestecă cu apa din lac.

„În alte bazine acvatice, cazuri similare nu au fost înregistrate”, a menționat Poverjuc.

Anterior, pe rețelele sociale au apărut imagini cu pește mort, care plutea la suprafața lacului Delia. Imaginile video de la fața locului au fost publicate de jurnaliștii portalului local News Ungheni.

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