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10 Iulie 2026, 19:20
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Inspectoratul General pentru Migrație a expulzat trei cetățeni din Bangladesh

Inspectoratul General pentru Migrație a expulzat trei cetățeni ai Bangladeshului, cu vârste cuprinse între 31 și 40 de ani, care nu mai întruneau condițiile legale de ședere pe teritoriul R. Moldova.

Inspectoratul General pentru Migrație a expulzat trei cetățeni din Bangladesh.
Inspectoratul General pentru Migrație a expulzat trei cetățeni din Bangladesh.

Cei trei au fost depistați anterior în timp ce încercau să treacă ilegal frontiera de stat. Prin încheierile Judecătoriei Cahul din 23 iunie 2026, aceștia au fost plasați în custodie publică, iar ulterior au fost emise decizii de returnare sub escortă, transmite igm.gov.md.

Inspectoratul General pentru Migrație continuă să acționeze pentru aplicarea măsurilor prevăzute de lege, contribuind la gestionarea migrației ilegale și la respectarea regimului de ședere al străinilor în Republica Moldova.

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