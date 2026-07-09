Înmatricularea mașinilor fără inspecție tehnică valabilă va fi suspendată automat.

Mașinile cu inspecția tehnică expirată sau cu defecțiuni tehnice periculoase nu vor mai putea circula pe drumurile publice, deoarece înmatricularea lor va fi suspendată automat.

Proiectul de lege a fost adoptat de Parlament în a doua lectură.

Noul mecanism prevede introducerea automată a unei mențiuni speciale în Registrul de Stat al Vehiculelor. Acest lucru se va întâmpla în trei cazuri: la expirarea valabilității inspecției tehnice periodice, la depistarea unor defecțiuni tehnice periculoase în timpul inspecției tehnice sau la constatarea unor astfel de defecțiuni în trafic. Autorii acestei inițiative legislative sunt Agenția Servicii Publice și Ministerul Afacerilor Interne, informează rupor.md.

Totodată, legiuitorii au prevăzut termene diferite pentru intrarea în vigoare a interdicției:

În cazul în care inspecția tehnică a expirat, suspendarea înmatriculării va fi aplicată imediat.

Dacă sunt depistate defecțiuni tehnice periculoase, măsura va intra în vigoare după o perioadă de grație de 30 de zile calendaristice, timp în care proprietarul va putea remedia problemele și efectua o nouă inspecție tehnică.

Pe parcursul celor 30 de zile de la suspendarea înmatriculării — indiferent dacă documentul este expirat sau a fost depistată o defecțiune — proprietarii auto vor avea, în mod excepțional, dreptul să conducă mașina, dar doar pentru a se deplasa la un service auto sau la stația de inspecție tehnică. Interdicția de circulație va fi anulată automat imediat după ce stația va elibera un nou certificat care confirmă starea tehnică corespunzătoare a vehiculului.

Noile reguli obligă, de asemenea, administratorii stațiilor de inspecție tehnică să informeze proprietarii auto despre expirarea documentelor. Aceștia vor trebui să notifice șoferii cu cel puțin 10 zile înainte de expirarea termenului inspecției tehnice curente, verificând datele din sistemul informațional Autotest. Modul concret de transmitere a acestor notificări urmează să fie stabilit de Guvern în perioada următoare.

Pentru cei care vor ignora noile cerințe și vor continua să circule cu automobilele a căror înmatriculare este suspendată sunt prevăzute sancțiuni. Acești șoferi riscă amenzi și ridicarea forțată a numerelor de înmatriculare. Potrivit autorilor proiectului, măsurile sunt necesare pentru creșterea siguranței rutiere și prevenirea accidentelor provocate de vehicule defecte.

Totodată, proiectul include norme care elimină lacunele legislative dintre Legea privind siguranța traficului rutier și Codul educației. Inițiativele aferente au fost comasate pentru a fi examinate împreună în lectura a doua.