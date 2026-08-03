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rupor.md logorupor
3 August 2026, 15:27
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Infecția cu salmonella de la Radisson: Ce spune hotelul după finalizarea anchetei

Radisson Blu Leogrand a anunțat finalizarea controalelor efectuate după izbucnirea, în luna iunie, a unei boli în rândul participanților de la evenimentele organizate la hotel.

Infecția cu salmonella de la Radisson: Ce spune hotelul după finalizarea anchetei.
Infecția cu salmonella de la Radisson: Ce spune hotelul după finalizarea anchetei.

Nu au fost depistate microorganismele patogene care provoacă infecții intestinale nici la angajați, nici în produsele investigate și în probele prelevate de pe suprafețele de lucru, transmite rupor.md.

Potrivit administrației hotelului, specialiștii au examinat 67 de angajați, au analizat 19 probe de produse și 10 probe prelevate de pe suprafețele de lucru. Toate rezultatele s-au dovedit negative sau au corespuns cerințelor stabilite.

Documentele de laborator prezentate confirmă faptul că, în probele investigate, nu a fost depistată salmonela. Indicatorii pentru listerie, enterobacterii și stafilococ se aflau în limitele admisibile.

Pe durata anchetei, activitatea blocului alimentar a fost suspendată. În spații au fost efectuate dezinfectarea, tratarea sanitară și ozonarea. Potrivit informațiilor hotelului, autoritățile au permis reluarea activității acestuia pe 21 iulie.

Reamintim că, la sfârșitul lunii iunie, se anunța despre 36 de persoane bolnave, inclusiv un copil. La 12 pacienți a fost confirmată infectarea cu salmonelă de serotipul Enteritidis.

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