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logos.press.md logologos
15 Iulie 2026, 12:29
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Indemnizațiile în caz de accident de muncă pot fi anulate

Indemnizațiile unice acordate în prezent angajaților în caz de accident de muncă ar putea fi eliminate. Această propunere a fost formulată de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării.

Indemnizațiile în caz de accident de muncă pot fi anulate.
Indemnizațiile în caz de accident de muncă pot fi anulate.

Reamintim că, în prezent, Legea privind protecția sănătății și securitatea muncii reglementează procedura de calcul și de plată a indemnizației unice în cazul pierderii capacității de muncă a angajatului din cauza unei boli profesionale sau a decesului ca urmare a unui accident de muncă, scrie logos-pres.md.

Această inițiativă face parte dintr-un pachet de modificări legislative care vizează eliminarea reglementărilor excesive în sectorul privat și optimizarea listei documentelor permisive.

Propunerea este motivată de armonizarea legislației cu cea europeană. În special, inițiativa transpune în legislația națională prevederile Directivei-cadru a UE privind introducerea măsurilor pentru îmbunătățirea securității și sănătății lucrătorilor la locul de muncă. Directiva nu prevede plata unei compensații corespunzătoare.

Autorii proiectului consideră greșită abordarea conform căreia, din cauza acțiunilor unuia sau mai multor angajați, consecințele financiare sunt suportate de întreprindere, iar în final au de suferit angajații care nu au legătură cu incidentul. Ei subliniază că principiul fundamental al sistemului de protecție a sănătății și securității muncii este prevenirea riscurilor profesionale, nu compensarea acestora.

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