Incidentul cu copilul din bazin: Inspectorii au descoperit încălcări ale normelor de siguranță.

Incidentul de la o zonă de agrement din Ialoveni, unde o fetiță a fost cât pe ce să se înece după ce părul i-a fost prins în sistemul de aspirație al piscinei, a scos la iveală încălcări grave ale normelor de securitate.

După incident, Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Drepturilor Consumatorilor (ISSPNPC) a efectuat un control neplanificat al obiectivului. Inspectorii au evaluat condițiile de prestare a serviciilor, starea echipamentelor, funcționarea sistemelor inginerești, precum și respectarea cerințelor privind informarea vizitatorilor.

În timpul controlului s-a constatat că pe teritoriul respectiv lipseau plăcuțele de avertizare privind pericolele în apropierea atracțiilor acvatice, precum și instrucțiunile pentru utilizarea în siguranță a echipamentelor. De asemenea, vizitatorii nu au fost informați complet despre riscurile posibile și regulile de utilizare a serviciilor.

Operatorul complexului a fost sancționat contravențional pentru încălcările identificate.

Inspectorii au descoperit și alte neconformități care nu intră în competența ISSPNPC. Materialele aferente acestora au fost înaintate autorităților de stat abilitate pentru examinare ulterioară.

În cadrul inspectoratului s-a comunicat că se va monitoriza remedierea tuturor încălcărilor constatate și respectarea în continuare de către operator a cerințelor legale.

Instituția reamintește că proprietarii piscinelor, complexelor de înot și parcurilor acvatice sunt obligați să dețină autorizație sanitară de funcționare, să instaleze semne de avertizare în locurile potențial periculoase, să verifice periodic echipamentele și sistemele de protecție împotriva riscului de aspirare sau prindere, să remedieze prompt defecțiunile tehnice și să afișeze regulile de utilizare și restricțiile în vigoare în limba română.

Consumatorii sunt îndemnați să aleagă doar zonele de recreere unde sunt respectate normele de siguranță, să se familiarizeze atent cu regulile și să nu lase copiii nesupravegheați în timpul înotului.

Reamintim că incidentul a avut loc după ce părul unei fetițe a fost prins în sistemul de aspirare al piscinei. Datorită intervenției rapide a persoanelor aflate în apropiere, copilul a fost salvat. Cazul a stârnit un larg ecou public și a atras din nou atenția asupra problemelor de siguranță în locurile de recreere în masă pe apă.