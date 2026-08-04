Încă trei participanți la schema de transport ilegal al ucrainenilor în UE, reținuți în Moldova.

Angajații Poliției de Frontieră și ai procuraturii au reținut încă trei suspecți în dosarul privind trecerea ilegală a aproximativ 400 de cetățeni ucraineni prin teritoriul Republicii Moldova.

În cadrul anchetei, oamenii legii au efectuat 10 percheziții la Chișinău și Cahul. În timpul acțiunilor de urmărire penală au fost ridicate cinci telefoane mobile, două laptopuri și alte probe materiale.

Potrivit datelor anchetei, a fost reținută o femeie și doi bărbați din Basarabeasca, Cahul și Chișinău. Femeia, după cum susțin anchetatorii, ar fi plasat cetățeni ucraineni în apartamentele care îi aparțin și în cele pe care le are închiriate la Chișinău. Cei doi bărbați, care anterior au lucrat în Poliția de Frontieră, sunt suspectați că au facilitat trecerea ilegală a frontierei Republicii Moldova prin sectorul sudic al țării, astfel încât migranții să poată ajunge în statele Uniunii Europene.

Poliția de Frontieră a menționat că operațiunea a fost o continuare a anchetei într-un dosar penal, în cadrul căruia, în martie 2026, au fost arestați 11 taximetriști, suspectați de organizarea tranzitului ilegal prin teritoriul Republicii Moldova pentru aproximativ 400 de cetățeni ucraineni.

La cererea procurorilor PCCOCS, instanța a dispus arestarea tuturor celor trei suspecți pentru 30 de zile.