Încă 916 candidați au promovat BAC-ul: Rata generală a crescut la 81,78%.

Potrivit rezultatelor preliminare ale sesiunii suplimentare, încă 916 candidați au promovat examenele pentru obținerea diplomei de licență.

Numărul total al celor care au promovat BAC-ul în anul 2023 a ajuns la 15.078 de persoane, iar rata de promovare a crescut până la 81,78%.

La sesiunea suplimentară s-au înregistrat 2.967 de persoane din 4.275 de candidați care nu au promovat examenele în sesiunea principală sau nu au participat la aceasta din motive întemeiate, transmite rupor.md.

Printre liceeni au promovat BAC-ul 422 persoane din 859, procentul fiind de 49,12%. În colegii și centrele de excelență, examenele au fost promovate de 291 de candidați din 1.143, sau 25,45%. La universități au promovat 17 persoane din 100, dintre externi — 60 din 138, iar dintre restanțieri din anii precedenți — 126 din 727.

După sesiunea suplimentară, procentul de promovare în rândul absolvenților de liceu a ajuns la 96,01%. În total, BAC-ul a fost promovat de 11.413 liceeni. În colegii și centrele de excelență, procentul a fost de 66,42%, la universități — 60,08%, iar în rândul externilor — 70,96%.

Conform rezultatelor finale ale sesiunii principale, BAC-ul a fost promovat de 14.162 de candidați din 18.437. Atunci procentul general era de 76,81%.

Lucrările verificate și notele acordate sunt disponibile pe 23 și 24 iulie pe platforma bac.gov.md. În aceleași zile, între orele 09:00 și 18:00, candidații pot depune contestații. Rezultatele finale ale sesiunii suplimentare vor fi anunțate pe 28 iulie.