Încă 336 de familii din Moldova au primit vouchere în valoare de până la 6.000 de lei.

Alte 336 de familii din Republica Moldova au beneficiat de vouchere în valoare de până la 6.000 de lei pentru a-și înlocui electrocasnicele vechi, cu altele noi, eficiente energetic.

Sprijinul a fost oferit în cadrul unei noi sesiuni a Programul EcoVoucher, desfășurată în perioada 12–28 iunie 2026, cu sprijinul Uniunii Europene, transmite moldpres.md.

Potrivit datelor Centrului Național pentru Energie Durabilă, în cadrul acestei sesiuni, beneficiarii au achiziționat 173 de frigidere și 163 de mașini de spălat rufe. Fiecare voucher are o valoare de 6.000 de lei și acoperă până la 70% din costul noului electrocasnic. În schimb, beneficiarii au returnat un echipament vechi spre reciclare.

Toate produsele achiziționate respectă criteriile de eficiență energetică și standardele europene de conformitate (CE). Beneficiarii au putut procura frigidere din clasele energetice A, B, C și D, precum și mașini de spălat rufe din clasa A.

Printre beneficiarii sesiunii curente sunt 244 familii cu copii minori, 56 persoane cu vârsta de peste 63 de ani, 36 sunt persoane cu dizabilități severe.

Beneficiarii programului sunt identificați în baza criteriilor de eligibilitate și a datelor înregistrate pe platforma compensatii.gov.md.

Programul Ecovoucher a fost dezvoltat de Guvernul Republicii Moldova cu sprijinul Uniunii Europene. Această ediție a Programului de Vouchere pentru Electrocasnice este implementată de Centrul Național pentru Energie Durabilă în cadrul proiectului „Eficiență Energetică și Energii Regenerabile pentru Moldova” (E4M). E4M este un proiect implementat de GIZ împreună cu Guvernul Republicii Moldova, finanțat de Guvernul Germaniei și cofinanțat de Uniunea Europeană, Norvegia și Danemarca. Ediția curentă a Programului de Vouchere pentru Electrocasnice este finanțată de Uniunea Europeană.