În universitățile din Moldova a crescut costul studiilor: Stomatologia ajunge până la 70.000 de lei pe an.

În 2026, mai multe universități din Moldova au majorat costul studiilor cu taxă. Cele mai scumpe rămân în continuare specializările de la Universitatea de Medicină și Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice.

La Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie, costul contractelor a crescut până la 5.000 de lei. Cea mai scumpă specialitate rămâne stomatologia — studiile vor costa 70.000 de lei pe an, scrie realitatea.md.

La Academia de Studii Economice, costul studiilor în 2026 este de 15.500 de lei pentru programele de licență și 17.000 de lei pentru masterat la toate specialitățile cu frecvență, conform informațiilor de pe site-ul instituției.

Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) a majorat costul studiilor cu 2.000 de lei pentru toate specialitățile de licență, cu excepția medicinei veterinare. În acest caz, costul contractului a crescut cu 3.000 de lei. Lista completă a tarifelor pe fiecare specialitate poate fi consultată aici.

La Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice prețurile nu au crescut. Costul studiilor la specialitățile din domeniul artei variază de la 8.500 de lei (masterat în dramaturgie) până la 56.900 de lei (licență în vocală academică). Lista completă a tarifelor poate fi găsită aici.

La Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, costul studiilor anterior era între 8.000 și 15.000 de lei, în funcție de specialitate. Acum, contractele costă între 9.000 și 16.000 de lei. Lista completă a specialităților și costul studiilor pentru fiecare poate fi consultată aici.

La Universitatea de Stat din Moldova, costul contractelor în 2026 variază între 9.000 și 18.000 de lei. Cea mai scumpă specialitate este „Design de jocuri”. Anul trecut, costul studiilor varia între 8.000 și 18.000 de lei. Lista completă a tarifelor poate fi găsită aici.

La Universitatea de Stat din Bălți, cea mai scumpă specialitate este „Business și Administrare” cu predare în limba engleză, costul studiilor fiind de 1.700 de euro. La celelalte programe, costul contractelor variază între 10.400 și 22.000 de lei. Lista completă a tarifelor poate fi consultată aici.

La Academia de Poliție „Ștefan cel Mare”, costul studiilor pentru programele de licență în 2026 variază între 9.000 și 12.500 de lei. Cei care doresc să obțină diploma de master cu plată vor trebui să achite 17.000 de lei pentru doi ani de studii. Mai multe detalii pot fi găsite aici.