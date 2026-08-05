În ultimii 15 ani, Moldova a pierdut 15% din libertatea academică.

Indicele libertății academice în Moldova în 2025 a fost de 0,69, cu 15% mai mic decât cu zece ani în urmă. Media pentru toate țările din lume este 0,55, cel mai scăzut este 0,02, iar cel mai ridicat este 0,98.

Despre aceasta vorbesc datele Our World in Data. Libertatea academică este dreptul profesorilor, al cercetătorilor și al studenților de a căuta liber cunoștințe, de a desfășura cercetări științifice, de a preda și de a împărtăși idei fără teama de sancțiuni sau cenzură, transmite logos-pres.md.

Părțile-cheie ale libertății academice

Libertatea de predare: Profesorul poate decide singur cum să explice materia și ce cărți să folosească. Libertatea de cercetare: Cercetătorul poate alege orice teme pentru activitatea sa și poate căuta adevărul, chiar dacă acesta este incomod.

Libertatea studenților: Elevii pot pune orice întrebări și pot contrazice ideile. Autonomia universității: Însăși universitatea își stabilește obiectivele interne de predare și cercetare fără presiune din partea statului.

La scară globală, autonomia universităților se reduce. Din 2015, libertatea academică s-a diminuat în 50 de țări, iar îmbunătățiri se observă doar în nouă.

Cehia depășește toate celelalte țări

Cu un rezultat aproape perfect de 0,98, Cehia conduce clasamentul, urmată de Estonia (0,97), Belgia (0,95) și Slovenia (0,94). Europa domină partea de sus a clasamentului, însă Chile și Costa Rica sunt printre cele mai mari surprize, depășind multe dintre cele mai bogate țări din lume.

În multe țări din America Latină, constituțiile protejează în mod direct autonomia universităților de controlul politic. Iar Jamaica și Seychelles ocupă, de asemenea, locuri alături de economii mai bogate, ceea ce arată că garanțiile instituționale pot avea o importanță mai mare pentru libertatea academică decât puterea economică sau cea geopolitică.

În schimb, China, Iran, Myanmar și Nicaragua se numără printre țările cu cele mai restrictive condiții pentru libertatea academică din lume. În China, camerele de supraveghere video din sălile de curs, informatorii din rândul studenților și controlul ideologic limitează posibilitățile cercetătorilor, iar indicatorul țării a scăzut cu 40% în ultimul deceniu.

SUA se află acum pe locul alături de Bhutan și Thailanda

SUA se află acum pe ultimul loc în rândul țărilor G7, la un nivel comparabil cu Bhutan și Thailanda. Indicele lor este 0,40 – mult mai mic decât cel al Moldovei.

Scăderea s-a accelerat în 2025, când 20 de măsuri federale au fost orientate spre limitarea autonomiei universităților. Mii de granturi federale de cercetare au fost înghețate sau sistate, iar reducerile de finanțare propuse de până la 35%, sau $32 mld., au exercitat o presiune suplimentară asupra învățământului superior.

În pofida Ungariei, Indiei și Turciei, unde libertatea academică s-a redus treptat de-a lungul multor ani, în SUA această deteriorare s-a produs în doar șase ani, ceea ce arată cât de rapid poate slăbi autonomia universitară.

Vecinii noștri

În România, indicele este de 0,75 (-18% față de 2015). În Ucraina – 0,28 (-49%). În Rusia – 0,18 (-53%).