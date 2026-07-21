În ultimele 24 de ore nu au fost înregistrate noi tentative de fraudă. Pagubele au depășit 1,8 milioane de lei.

În ultimele 24 de ore, Poliția nu a înregistrat cazuri noi de fraude prin telefon. Acesta este un semnal încurajator, care arată eficacitatea campaniilor informative și vigilența crescută a cetățenilor.

Totodată, au fost înregistrate încă șase cazuri de fraude comise anterior. Paguba totală în aceste cazuri a fost de 1.850.258 lei.

Datorită reacției prompte a cetățenilor, au fost prevenite 88 de tentative de fraude înainte ca infractorii să poată cauza pagube.

În majoritatea cazurilor, escrocii se dădeau drept:

angajați Orange;

angajați ai „Moldovagaz”;

polițiști;

angajați ai Serviciului de Informații și Securitate;

specialiști ai serviciilor antifraudă.

Ei convingeau victimele să retragă toate economiile sau să contracteze un credit, apoi să predea banii unor persoane necunoscute.

În patru din cele șase cazuri examinate, banii erau preluați prin curieri. Acest fapt confirmă că această metodă este încă folosită activ de escroci.

Poliția îndeamnă cetățenii să rămână vigilenți.

Dacă suspectați o tentativă de înșelăciune, întrerupeți imediat conversația și apelați numărul 112.