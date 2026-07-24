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rupor.md logorupor
24 Iulie 2026, 17:52
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În subsolurile a 2.500 de case din Chișinău a început combaterea rozătoarelor și insectelor

În Capitală a început o deratizare și dezinsecție intensă a subsolurilor blocurilor de locuințe. Tratamentele vor fi efectuate pe tot parcursul sezonului cald, până în octombrie.

În subsolurile a 2.500 de case din Chișinău a început dezinsecția și deratizarea.
În subsolurile a 2.500 de case din Chișinău a început dezinsecția și deratizarea.

Lucrările vor acoperi subsolurile a aproximativ 2.500 de blocuri de locuințe. Fiecare dintre acestea va fi tratat împotriva rozătoarelor și insectelor de cel puțin două ori, transmite rupor.md.

În timpul dezinsecției, substanțele biocide autorizate sunt pulverizate în subsoluri și în spațiile pentru colectarea deșeurilor menajere. Pentru combaterea rozătoarelor, în locuri special amenajate și protejate sunt plasate momeli otrăvitoare.

Pentru a afla dacă o anumită clădire este inclusă în grafic sau pentru a depune o cerere de tratament, se poate contacta Direcția principală locativ-comunală și amenajare la adresa: strada Mihai Eminescu, 33. Cererile sunt acceptate și prin e-mail la dglca@pmc.md.

În subsolurile a 2.500 de case din Chișinău a început combaterea rozătoarelor și insectelor

În subsolurile a 2.500 de case din Chișinău a început combaterea rozătoarelor și insectelor

Sursă
rupor.md logorupor
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