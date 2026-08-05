În sectorul Ciocana din Capitală, poliția a desfășurat măsuri de control al circulației rutiere.

În cadrul verificărilor, oamenii legii au purtat discuții cu șoferii despre necesitatea respectării regulilor de circulație și despre riscurile asociate comportamentului periculos la volan.

În timpul raidului au fost constatate o serie de încălcări ale regulilor de circulație rutieră, transmite noi.md

Printre cele mai frecvente s-au numărat circulația pe banda destinată transportului public, centura de siguranță necuplată, depășirea vitezei stabilite și utilizarea telefonului în timpul conducerii.

Poliția reamintește că respectarea regulilor de circulație rutieră contribuie la păstrarea vieții șoferilor, pasagerilor și a altor participanți la trafic. Măsurile de control vor continua și în perioada următoare, cu accent pe prevenirea încălcărilor și pe creșterea responsabilității șoferilor.



