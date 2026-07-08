În Republica Moldova va fi înăsprit controlul asupra plăților efectuate din bani publici.

Documentul elaborat de Consiliul Concurenței va înlocui legislația în vigoare și va alinia regulile economice moldovenești la normele Uniunii Europene.

Promovarea proiectului este realizată de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, transmite rupor.md.

Scopul principal al reformei este să facă distribuirea fondurilor bugetare transparentă și să elimine abuzurile din mediul de afaceri.

Proiectul de lege introduce Registrul central al ajutoarelor minime, care va fi integrat în Sistemul Informațional Automatizat existent „Registrul Ajutoarelor de Stat” (SIA RAS).

Toate ministerele și structurile care acordă bani de la stat vor fi obligate să înregistreze informațiile despre sprijinul acordat în termen de 5 zile lucrătoare de la momentul acordării acestuia.

Listă neagră pentru cei care încalcă legea

Regulile limitează strict companiile care au primit sprijin financiar ilegal.

Blocarea noilor subvenții: până când firma nu va returna integral statului banii primiți ilegal, nu va putea solicita ajutor nou.

Dobânzi la datorie: la returnarea fondurilor, companiile vor trebui să plătească și dobânzile acumulate.

Termene stricte: furnizorii de ajutor vor avea doar 2 luni pentru a întocmi un plan de returnare a banilor și maximum 4 luni pentru a finaliza complet procedura de recuperare.

Control strict din partea Consiliului Concurenței

Instituția are atribuții extinse, aproape punitive. Consiliul Concurenței va avea dreptul:

Să oblige la returnarea banilor înainte de judecată. Structura va putea dispune returnarea preliminară a fondurilor înainte de emiterea unei decizii finale privind legalitatea sau ilegalitatea unei subvenții.

Să efectueze inspecții. Inspectorii vor putea face vizite neanunțate beneficiarilor pentru a verifica respectarea condițiilor.

Totodată, se introduce și un mecanism de sprijin pentru autorități — procedura de notificare preliminară. Organele de stat vor putea consulta în prealabil Consiliul Concurenței înainte de lansarea unei noi programe de sprijin pentru afaceri. Verificarea instituției și emiterea unei evaluări preliminare vor dura cel mult 6 luni.

Transparență absolută a plăților

Informațiile despre subvențiile mari de stat vor deveni publice. Dacă valoarea ajutorului individual depășește 500.000 de euro, Consiliul Concurenței va publica aceste date pe site-ul său oficial. Informația va fi disponibilă public cel puțin 10 ani.

Noi limite pentru ajutorul financiar

Proiectul stabilește noi praguri stricte pentru primirea subvențiilor de minimis (calculat pentru o întreprindere pe o perioadă de trei ani):

300.000 de euro — limita totală pentru majoritatea sectoarelor economice;

750.000 de euro — pentru companiile care oferă servicii de interes economic general;

50.000 de euro — pentru întreprinderile din sectorul agricol;

40.000 de euro — pentru domeniul pescuitului și acvaculturii.