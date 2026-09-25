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25 Septembrie 2026, 21:36
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În Republica Moldova este marcată pentru prima dată Ziua Antrenorului

Pe 25 septembrie, în Republica Moldova este marcată oficial, pentru prima dată, Ziua Antrenorului.

În Republica Moldova este marcată pentru prima dată Ziua Antrenorului.
În Republica Moldova este marcată pentru prima dată Ziua Antrenorului.

Noua sărbătoare profesională are menirea de a sublinia importanța mentorilor sportivi în pregătirea atleților de performanță, educarea tineretului și dezvoltarea infrastructurii sportive naționale, transmite logos-pres.md.

Ziua Antrenorului a fost instituită de Parlament la 30 iulie 2026. Data de 25 septembrie a fost aleasă în conformitate cu Ziua Mondială a Antrenorului (Global Coaches Day), promovată de Consiliul Internațional pentru Excelență în Antrenorat (ICCE) și inclusă în programul Săptămânii Europene a Sportului.

Astăzi, sistemul sportiv-educațional al Moldovei cuprinde 104 școli sportive de stat, care funcționează în raioanele și municipiile țării. În instituțiile publice cu profil sportiv activează circa 1 400 de antrenori, care pregătesc aproape 35 de mii de tineri sportivi. Pe lângă sectorul de stat, în sistemul sportiv al țării este implicat corpul de antrenori al cluburilor sportive private, academiilor și federațiilor naționale de profil.

Cu prilejul sărbătorii, ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a adresat un mesaj comunității antrenorilor, subliniind că succesele internaționale ale atleților moldoveni sunt rezultatul muncii de mulți ani a mentorilor lor.

„Atunci când sportivii moldoveni urcă pe podium, iar drapelul țării noastre apare la competițiile internaționale, simțim mândrie. În spatele acestor momente se află ani de pregătire, încrederea pe care le-ați oferit-o și curajul de a merge înainte după fiecare înfrângere. Succesele lor sunt și succesele dumneavoastră”, — a menționat ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun.

Legislația Moldovei prevede garanții sociale și juridice pentru specialiștii din acest domeniu. Antrenorii școlilor sportive de stat au statut de cadre didactice, beneficiază de un pachet social complet, inclusiv de concediu anual plătit. Pentru specialiștii care au pregătit medaliați și campioni ai competițiilor internaționale sunt prevăzute indemnizații lunare pe viață, al căror cuantum este recalculat anual.

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