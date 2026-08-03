În Republica Moldova, aproape 460 de copii s-au intoxicat cu substanțe chimice de la începutul anului.

Despre aceasta a anunțat Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). În cele mai multe cazuri, cauza este reprezentată de înghițirea accidentală a detergenților, a substanțelor chimice de uz casnic și a medicamentelor.

O mare parte din astfel de incidente au loc acasă, iar cel mai adesea victimele sunt copiii cu vârsta de până la patru ani. Printre pacienți se numără și sugarii care ajung la medici din cauza supradozării cu medicamente, transmite tvrmoldova.md

Specialiștii avertizează că ingestia accidentală a substanțelor chimice caustice poate duce la leziuni grave ale esofagului și la tulburări serioase ale înghițirii. Consecințele pot persista timp de mulți ani sau chiar toată viața. În multe cazuri, copiilor le este necesar un tratament repetat pentru a restabili funcția de înghițire.

Adolescenții ajung și ei la spital, în principal după administrarea intenționată de medicamente. Peste 85% dintre acești pacienți sunt fete și tinere.

Potrivit datelor ANSP, 42% dintre cazurile de intoxicații au loc acasă și afectează în principal copiii cu vârsta cuprinsă între 1 și 4 ani. Aproximativ 59% dintre cazuri au fost încadrate ca intoxicații de gravitate medie, 33% — ușoare, iar 8% — severe.

Specialiștii îndeamnă părinții să păstreze medicamentele și produsele de chimie de uz casnic în locuri inaccesibile copiilor, în ambalajul original, iar la cea mai mică suspiciune de intoxicație să se adreseze imediat pentru ajutor medical. Potrivit acestora, prevenția rămâne cea mai eficientă metodă de a preveni astfel de cazuri.