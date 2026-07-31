În primul trimestru, în Moldova au fost transportate 7 milioane de tone de mărfuri

În primul trimestru al anului 2026, vehiculele de mare capacitate de încărcare au transportat 7 milioane de tone de mărfuri.

Cifra actualizată a volumului transporturilor de mărfuri realizate depășește cu aproape două ori valoarea publicată anterior și este prezentată în statisticile oficiale în cadrul primului studiu experimental ASTRM realizat conform standardelor europene, scrie logos-pres.md.

Despre aceasta anunță Biroul Național de Statistică (BNS), prezentând date ajustate pentru transportul auto autorizat din țară cu o capacitate de încărcare de cel puțin 3,5 mii de tone, cu un termen de exploatare de cel mult 25 de ani, care efectuează curse comerciale sau curse pentru necesități proprii atât în țară, cât și pe rute internaționale,

Potrivit rezultatelor obținute în cadrul ASTRM, în perioada ianuarie-martie 2026, cu mijloacele de transport respective (inclusiv cele închiriate) au fost transportate 7,0 milioane de tone de marfă, iar cifra de transport a constituit 1.710,6 milioane tonă-kilometri. Din volumul total al mărfurilor transportate, 18,1% (1,3 milioane de tone) au revenit rutelor internaționale.

Structura transporturilor evidențiază predominarea mesajului intern ca volum (81,9%) și a mesajului internațional ca cifră de transport (65,8%), ceea ce reflectă diferența dintre masa mărfii și distanța de transport.

Transporturile în interiorul țării, de regulă, generează un volum mai mare în tone, dar o cifră de transport mai mică din cauza distanțelor scurte. Mesajul internațional către sau din afara țării, inclusiv tranzitul, a constituit partea principală a cifrei de transport (în tonă-kilometri), deoarece distanța de livrare este semnificativ mai mare.

Structura mărfurilor transportate pe grupe de mărfuri (denumiri) este clasificată pe baza nomenclatorului european armonizat NST. În cadrul primelor rezultate experimentale ale anchetei ASTRM, BNS a repartizat mărfurile transportate în 20 de divizioane-cheie (denumiri).