În primele trei luni, în sistemul e-Zilier au fost înregistrați peste 13.000 de lucrători.

Peste 13.000 de zilieri au fost înregistrați în sistemul e-Zilier în primele trei luni de funcționare. Este de două ori mai mult decât estimau autoritățile să înregistreze pe parcursul întregului an 2026.

Până la 7 septembrie, prin intermediul platformei au fost emise peste 155.000 de vouchere electronice. Sistemul este utilizat de aproape o mie și jumătate de companii, scrie moldova1.md.

Registrul electronic a devenit funcțional la 1 iunie. Angajatorul trebuie să introducă datele zilierului și să emită un voucher digital înainte ca acesta să înceapă lucrul.

Astfel, autoritățile speră să reducă munca la negru și să simplifice angajarea forței de muncă temporare. Pentru munca fără un astfel de voucher se aplică amenzi: persoanele fizice riscă până la nouă mii de lei, iar companiile – până la 15.000 pentru fiecare încălcare.