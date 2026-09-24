În Ocolul Silvic Ghidighici au fost depistate cazuri de tăiere ilegală a arborilor.

Direcția pentru Protecția Mediului efectuează un control inopinat la ocolul silvic din satul Ghidighici, în urma unei sesizări primite.

În cadrul controalelor, inspectorii au constatat cazuri de tăiere ilegală a arborilor. Sunt verificate circumstanțele, volumul de lemn, actele privind exploatarea forestieră și modul de gestionare a fondului forestier de stat, transmite noi.md.

La control participă inspectori de mediu din aparatul central și din inspectoratele teritoriale.

Controalele continuă, iar rezultatele acestora și măsurile prevăzute de lege vor fi anunțate la finalizarea verificărilor.