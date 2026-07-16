În municipiul Chișinău au fost administrate doar 30% din dozele de vaccin împotriva meningitei.

Campania de vaccinare împotriva infecției meningococice înaintează lent în R. Moldova, la două luni de la lansare.

Conform datelor ANSP, cele mai ridicate rate de vaccinare se înregistrează în raioanele Briceni, Dubăsari, Basarabeasca, Ialoveni și Ungheni, în timp ce UTA Găgăuzia se află la polul opus. În municipiul Chișinău au fost administrate puțin peste 30% din dozele distribuite, transmite stiri.md cu referire la tvrmoldova.md.

Specialiștii subliniază că imunizarea este esențială înainte ca cei mici să intre în colectivități, când riscul de transmitere a infecției crește.

„În subdiviziunea CMF 5 au fost vaccinați deja 24 de copii contra infecției meningococice. Sunt părinți reticenți la vaccinare, în special cei care au refuzat și celelalte vaccinuri din Calendarul Național de Imunizare. Vaccinul se administrează între 7 și 11 luni, perioadă suficientă pentru ca organismul să dezvolte imunitate înainte ca micuțul să meargă la creșă sau la grădiniță. Schema presupune două doze, administrate la un interval de o lună”, a declarat Ludmila Rîmbu, medic de familie în cadrul AMT Buiucani.

Medicii spun că, pe lângă reticența unor părinți, se confruntă și cu numeroase solicitări din partea familiilor ai căror copii au depășit limita de vârstă pentru vaccinarea gratuită.

„Solicitări pentru vaccinul antimeningococic sunt, dar din partea părinților copiilor mai mari. Sunt copii care au depășit deja intervalul recomandat și suntem în așteptarea unor noi doze. Sperăm că, pe viitor, va fi extinsă și grupa de vârstă eligibilă”, a declarat Mihaela Ababii, medic de familie la AMT Centru.

Multe mame spun că nu știau că în R. Moldova este disponibil un vaccin împotriva meningococului de serogrup B, responsabil de cele mai multe infecții meningococice la copii.

Deocamdată însă, autoritățile nu intenționează să extindă campania și pentru alte categorii de vârstă.

„Vaccinarea merge, din punctul meu de vedere, anevoios. Doza a doua încă nu a fost distribuită în teritoriu, deoarece există stocuri suficiente. Vom face acest lucru pe măsură ce consumul va crește. Am ales grupa de vârstă 7–11 luni pentru etapa inițială, astfel încât să putem evalua rezultatele înainte de o eventuală extindere. În funcție de evoluția situației, vom lua o decizie pe care o vom anunța public”, a declarat Nicolae Furtună, șef de direcție în cadrul ANSP.

Medicii avertizează că infecția meningococică poate avea consecințe extrem de grave, inclusiv septicemie, dizabilități neurologice sau deces.

De la începutul anului, în R. Moldova au fost înregistrate 12 cazuri de infecție meningococică, iar un copil în vârstă de doar patru luni a decedat din cauza acestei boli.