În Monitorul Oficial au fost publicate standarde și reguli noi pentru o serie de profesii

Aceste reguli prevăd cerințe clare de calificare și domenii de activitate pentru mai multe categorii de specialiști.

Printre noutățile importante se numără un nou regulament pentru ghizi. Documentul precizează cerințele profesionale pentru ghid: de exemplu, cunoștințe în domeniul istoriei și geografiei, abilități de acordare a primului ajutor și respectarea normelor de protecție a mediului înconjurător. Totodată, regulamentul le oferă ghizilor dreptul de a lucra și în alte domenii conexe ale turismului, transmite noi.md

În plus, au fost introduse standarde pentru metodologi-organizatori din domeniul culturii, pentru specialități tehnice și de lucru, precum operatorii de autogreder și producătorii-asamblori de produse din lemn, precum și pentru profesorii sociali care oferă sprijin educațional și facilitează integrarea socială a copiilor și tinerilor din grupuri aflate în risc sau aflați într-o situație vulnerabilă.

Toate aceste acte normative au devenit obligatorii de executat nemijlocit din ziua publicării lor.