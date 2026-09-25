În Moldova vor fi revizuite cerințele pentru detergenți.

Detergenții comercializați în Republica Moldova vor trebui să corespundă noilor cerințe privind compoziția, biodegradabilitatea, etichetarea și siguranța.

În plus, substanțele chimice care prezintă un pericol grav pentru sănătatea umană și pentru mediu vor fi autorizate pentru utilizare doar în condiții speciale, scrie logos-pres.md

Ministerul Mediului a organizat consultări publice pe marginea a două proiecte de hotărâri de Guvern.

Primul proiect stabilește cerințe pentru detergenți și substanțe tensioactive – substanțe care ajută la îndepărtarea murdăriei și grăsimii.

Noile prevederi vizează compoziția produselor, biodegradabilitatea, etichetarea, conformitatea cu standardele și utilizarea în siguranță. Producătorii, importatorii și distribuitorii vor trebui să respecte aceste cerințe înainte ca produsele să fie introduse pe piață.

Detergenții comercializați în Republica Moldova trebuie să respecte cerințele stabilite pentru protejarea sănătății umane și reducerea impactului asupra mediului, în special asupra râurilor, lacurilor și altor ecosisteme acvatice.

Al doilea proiect prevede aprobarea unei liste de substanțe chimice care pot avea un impact grav asupra sănătății umane sau asupra mediului.

Dacă o substanță este inclusă în această listă, utilizarea ei va fi permisă doar pentru scopurile și în condițiile stabilite prin autorizație. Această măsură urmărește un control mai strict asupra substanțelor care prezintă cel mai mare pericol.

Acolo unde există alternative mai sigure, este prevăzută înlocuirea treptată a substanțelor periculoase. Scopul este reducerea impactului asupra populației și lucrătorilor, precum și prevenirea efectelor negative asupra mediului.

Ambele proiecte fac parte din procesul de armonizare a legislației moldovenești cu cerințele Uniunii Europene și vizează o gestionare mai sigură a substanțelor chimice și reducerea riscurilor pentru sănătate și mediu.