În Moldova vor fi introduse reguli europene pentru recunoașterea calificărilor medicilor și farmaciștilor

Guvernul a aprobat un proiect de lege care modifică sistemul de recunoaștere a calificărilor profesionale ale medicilor și farmaciștilor, aliniindu-l la legislația Uniunii Europene.

Documentul introduce abordări europene unificate pentru recunoașterea diplomelor, precum și restructurează complet ordinea admiterii specialiștilor la practica medicală, scrie logos-pres.md.

Una dintre inovații se referă la recunoașterea calificărilor cetățenilor din țările UE, Spațiului Economic European și Elveției. Pentru medici, stomatologi, farmaciști, asistente medicale generale și moașe se propune aplicarea procedurii de recunoaștere automată a calificării. Pentru celelalte specialități medicale va rămâne ordinea generală, care, dacă este necesar, prevede o perioadă de probă.

Proiectul de lege schimbă și sistemul de certificare a medicilor. În locul modelului actual se propune introducerea a trei tipuri de certificare: primară — pentru admiterea în profesie, periodică — pentru prelungirea dreptului de practică și extraordinară — pentru specialiștii care revin la muncă după o pauză îndelungată sau alte restricții.

Conform documentului, în sistem se introduce o carte profesională națională. Aceasta va înlocui documentele de autorizare existente, va deveni o confirmare unică a dreptului la practica medicală și va fi emisă pe o perioadă de cinci ani. Toate informațiile despre deținătorii acesteia vor fi introduse într-un registru unic al specialiștilor certificați. Documentul va fi contra cost, iar metodologia de calcul a tarifelor va fi aprobată ulterior de Guvern.

Noile reguli vor fi valabile pentru toți lucrătorii medicali și farmaceutici, atât din instituțiile de stat, cât și din cele private.

În noul sistem, un rol cheie îl va avea Consiliul Național pentru Evaluare și Acreditare în Sănătate (CNEAS). Acesta va recunoaște calificările profesionale, va efectua certificarea, va elibera documentele și va interacționa cu structurile europene. În acest scop, în componența consiliului va fi creată o subdiviziune specializată.

Potrivit calculelor autorităților, întreținerea acesteia va costa aproximativ 2,2 milioane de lei pe an. În plus, în anii 2026–2028 vor fi necesari circa 11,2 milioane de lei pentru digitalizarea proceselor, instruirea angajaților și crearea noului sistem de certificare.

Proiectul de lege a fost supus dezbaterii publice, după care va fi examinat de parlament.