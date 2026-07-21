În Moldova vor fi create primele „Case ale femeii” destinate victimelor violenței domestice.

În Moldova va apărea un nou format de sprijin pentru femeile victime ale violenței domestice. Primele două centre de ședere temporară „Casa Femeii” urmează să fie deschise în raioanele Cahul și Ștefan Vodă.

Noul serviciu va deveni o verigă intermediară între centrele de criză pentru plasament temporar și viața independentă. Dacă astăzi femeile pot rămâne în centre specializate până la șase luni, după expirarea acestui termen multe se confruntă cu lipsa unui loc de trai și a unui venit stabil, scrie logos-pres.md.

Proiectul „Casa femeii” prevede oferirea unui loc de trai tranzitoriu pentru o perioadă mai îndelungată, precum și un suport complex — ajutor în angajare, formare profesională, asistență psihologică și juridică.

Se presupune că acest lucru va permite femeilor să-și refacă independența financiară și să evite întoarcerea la agresor din cauza lipsei de alternative.

Primele centre vor apărea în Cahul și Ștefan Vodă

Primele două centre vor fi create în raioanele Cahul și Ștefan Vodă. Directorul general al Agenției Naționale pentru Prevenirea și Combaterea Violenței împotriva Femeilor și Violenței în Familie (ANPCV), Viorica Țimbalar, în cadrul unei vizite de lucru s-a familiarizat cu obiectivele ce urmează a fi renovate și a discutat implementarea proiectului cu reprezentanții autorităților locale.

În Cahul, pentru noul centru a fost alocată o clădire cu o suprafață de aproximativ 500 mp, care urmează să fie modernizată complet, cu creșterea eficienței energetice. În cele două viitoare centre vor fi amenajate câteva zeci de apartamente tranzitorii pentru femei și copiii lor.

În august, reprezentanții autorităților locale din raioanele Cahul și Ștefan Vodă vor vizita orașul Iași (România), unde se vor familiariza cu experiența serviciilor similare. Modelul românesc va deveni unul dintre reperele pentru crearea noii rețele de suport în Moldova.

Potrivit ANPCV, crearea „Caselor femeii” corespunde recomandărilor grupului de experți GREVIO privind implementarea prevederilor Convenției de la Istanbul, care prevăd dezvoltarea mecanismelor pe termen lung de susținere a victimelor violenței.

Lucrările de construcție sunt planificate să înceapă în toamna anului 2026. După finalizarea renovării, noile centre vor putea primi primii beneficiari ai serviciilor.

Proiectul de dezvoltare a serviciului „Casa femeii” este implementat în Moldova cu sprijinul Băncii Mondiale, Ambasadei Japoniei, Delegației UE, Gender-Centru și Asociației Obștești Ave copii.