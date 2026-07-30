În Moldova vor fi blocate aproximativ 800 de site-uri cu jocuri de noroc.

Agenția Servicii Publice, în conformitate cu prevederile Legii privind organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc nr. 291 din 16.12.2016, a publicat lista paginilor web/platformelor/aplicațiilor interzise pe teritoriul țării.

În acest context, în conformitate cu prevederile articolului 501 din Legea nr. 291/2016, precum și cu prevederile Hotărârii Consiliului de administrație al Agenției de Stat pentru Reglementarea Telecomunicațiilor (ANRCETI) nr. 1 din 21.01.2021 privind blocarea paginilor web prin intermediul cărora se realizează accesul la jocuri de noroc nepermise, în modul stabilit, furnizorilor de servicii de comunicații electronice accesibile publicului li se solicită să asigure blocarea imediată a accesului utilizatorilor din Republica Moldova la sursele menționate, anunță logos-press.md.

Lista ocupă 261 de pagini și include aproximativ 800 de platforme de jocuri diferite.

De ce autoritățile s-au preocupat de blocarea site-urilor de jocuri abia la cinci ani după decizia ANRCETI, nu se explică.



