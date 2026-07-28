În Moldova vor crește prețurile pentru pașapoarte și permise de conducere.

În Moldova se planifică majorarea tarifelor pentru eliberarea pașapoartelor și a permiselor de conducere din cauza creșterii costurilor de producție a documentelor noi.

Despre aceasta informează Bani.md, citând un proiect de hotărâre ce urmează să fie examinat în ședința Guvernului din 29 iulie, scrie rupor.md.

Conform proiectului, pregătit de Agenția Servicii Publice (ASP), costul pașaportului simplu va crește de la 650 la 790 de lei, iar eliberarea documentului în ziua solicitării va costa 2.530 de lei, față de 2.080 de lei în prezent. Aceste tarife vor intra în vigoare la 30 septembrie 2026, odată cu trecerea la noile pașapoarte. Costul eliberării și înlocuirii permiselor de conducere va crește, de asemenea: serviciul standard se va scumpi de la 420 la 440 de lei, iar eliberarea în ziua solicitării va costa 2.640 de lei, față de 2.120 de lei anterior. Noile tarife pentru permisele de conducere vor intra în vigoare imediat după publicarea oficială a documentului.

Autorii inițiativei legislative explică necesitatea revizuirii prețurilor prin scumpirea materialelor consumabile: formularele pentru pașapoarte s-au scumpit cu 56%, iar pentru permisele de conducere — cu 65%. Un alt factor a fost reducerea cererii pentru serviciile ASP cu 7% în primul trimestru al anului 2026, ceea ce a dus la scăderea veniturilor instituției.