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realitatea.md logorealitatea
31 Iulie 2026, 08:37
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În Moldova va fi instituită o nouă sărbătoare profesională — Ziua antrenorului

În Moldova va fi organizată pentru prima dată o zi profesională dedicată antrenorilor. Parlamentul a adoptat o hotărâre privind instituirea Zilei antrenorului, care va fi marcată anual la 25 septembrie.

În Republica Moldova va fi instituită o nouă sărbătoare profesională — Ziua antrenorului.
În Republica Moldova va fi instituită o nouă sărbătoare profesională — Ziua antrenorului.

Sărbătoarea profesională nouă are rolul de a recunoaște contribuția antrenorilor la dezvoltarea sportului și la pregătirea noilor generații de sportivi. Inițiativa urmărește, de asemenea, să le evidențieze rolul în toate direcțiile sportive — de la sportul profesionist și pregătirea copiilor și juniorilor până la sportul paralimpic și de masă, precum și la evenimentele sportive la nivelul comunităților locale, scrie realitatea.md.

Potrivit documentului, instituirea Zilei antrenorului are ca scop și creșterea prestigiului profesiei, stimularea dezvoltării profesionale continue și motivarea tinerilor să aleagă o carieră în acest domeniu.

În această zi pot fi organizate ceremonii de premiere a antrenorilor, competiții sportive și evenimente, conferințe, seminare, programe educaționale, campanii informaționale și alte activități menite să popularizeze profesia. Acestea vor fi organizate de instituțiile sportive, în colaborare cu autoritățile de stat, federațiile sportive, instituțiile de învățământ și alte organizații de profil.

Data de 25 septembrie a fost aleasă în conformitate cu Ziua internațională a antrenorilor, care este marcată la nivel internațional, precum și cu desfășurarea Săptămânii Europene a Sportului sub egida Comisiei Europene.

Ziua antrenorului va avea un caracter profesional și simbolic. Totodată, 25 septembrie nu va fi zi liberă. Hotărârea va intra în vigoare după publicarea în „Monitorul Oficial al Republicii Moldova”.

Sursă
realitatea.md logorealitatea
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