În Moldova va fi implementat un instrument pentru neutralitate climatică

Republica Moldova a obținut un nou instrument pentru evaluarea scenariilor de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră și a impactului acestora asupra economiei, investițiilor și populației.

Climate Neutrality Tool (CNT) permite modelarea diferitelor opțiuni de decarbonizare până în 2050 și corelarea măsurilor climatice cu consecințele lor socio-economice, transmite logos-pres.md.

Instrumentul a fost prezentat și testat în Chișinău, în cadrul unui atelier de lucru de două zile, organizat de Institutul de Mediu din Stockholm (SEI) în cadrul proiectului „Agenda verde pentru Armenia, Moldova și Ucraina”. Proiectul este finanțat de Agenția Suedeză pentru Cooperare Internațională în Domeniul Dezvoltării (Sida).

La instruire au participat reprezentanți ai Ministerului Energiei, Centrului Național pentru Energie Durabilă, Agenției de Mediu și PNUD Moldova.

CNT este destinat elaborării și comparării scenariilor de decarbonizare până în 2050. Totodată, instrumentul ia în considerare nu doar reducerea potențială a emisiilor de gaze cu efect de seră, ci și necesarul de investiții și impactul socio-economic al diferitelor soluții.

Potrivit expertului SEI în modelarea sistemelor energetice, Gowtham Muthukumaran, instrumentul a fost creat pentru a face analiza complexă mai accesibilă pentru elaboratorii de politici publice. Acesta permite evaluarea măsurilor de reducere a emisiilor și a impactului lor asupra indicatorilor macroeconomici.

Versiunea CNT configurată pentru Moldova include circa 49 de măsuri în sectoare precum energia, clădirile, transportul, industria, agricultura, utilizarea terenurilor și deșeurile.

Utilizatorii pot compara până la trei scenarii, modificând indicatorii-țintă, termenele de implementare a măsurilor și alte ipoteze inițiale.

Platforma permite, de asemenea, monitorizarea impactului scenariilor asupra PIB-ului, ocupării forței de muncă, balanței comerciale și puterii de cumpărare a gospodăriilor.

„Aceste instrumente socio-economice ne oferă o imagine de ansamblu asupra modului în care Moldova poate realiza tranziția verde, permițând totodată evaluarea unor indicatori economici atât de importanți precum creșterea PIB-ului, necesarul de investiții și crearea de noi locuri de muncă”, a declarat Oleg Frunze, consultant principal al Ministerului Energiei.

În timpul seminarului, participanții au lucrat cu date energetice reale și au testat scenarii de dezvoltare a energiei solare, de electrificare a transportului și de renovare a fondului locativ.

Exercițiile practice au demonstrat interdependența dintre diferite sectoare: modificarea măsurilor într-un domeniu poate influența cererea de energie și volumul investițiilor necesare în alte ramuri.

Platforma conține date din Planul național integrat privind energia și clima al Republicii Moldova pentru anii 2025–2030, precum și informații din alte surse naționale și internaționale.

Datele din sistem pot fi actualizate ținând cont de noile statistici, schimbările tehnologice și ajustările politicilor publice. Acest lucru permite utilizarea instrumentului nu ca model unic, ci pentru analiza ulterioară a diferitelor opțiuni de politică climatică.

În perioada următoare sunt planificate consultări cu Ministerul Energiei pentru determinarea direcțiilor concrete de aplicare a CNT, actualizarea datelor și acordarea suportului tehnic.