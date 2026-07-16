În Moldova va fi creat Colegiul Național al Psihologilor și un registru unic al specialiștilor.

În Moldova a început oficial procesul de creare a Colegiului Național al Psihologilor, o etapă importantă în aplicarea Legii privind exercitarea profesiei de psiholog.

În același timp, a fost lansată o platformă electronică prin care psihologii se pot înregistra și își pot crea dosarul profesional, transmite moldpres.md.

Crearea Colegiului Național al Psihologilor are ca scop formarea unui sistem profesional, autonom și responsabil pentru reglementarea profesiei, conform standardelor europene. Noua structură va gestiona Registrul Unic al Psihologilor din Republica Moldova, va organiza procesul de atestare profesională, va aproba Codul de Etică Profesională și va stabili standardele profesionale, precum și va acorda dreptul la practică independentă.

Ministrul interimar al Educației și Cercetării, Dan Perciun, a declarat că scopul reformei este de a garanta cetățenilor că serviciile psihologice sunt oferite de specialiști autorizați și bine pregătiți.

„Este foarte important ca persoana care apelează la ajutor psihologic să fie sigură că se adresează unui specialist bine pregătit, care respectă standarde clare și norme etice stricte. Aceasta este ținta finală a reformei. După crearea Colegiului și lansarea registrului, oricine va putea verifica dacă psihologul are dreptul la practică, ce specializare are și care este statutul său profesional”, a declarat ministrul.

În cadrul evenimentului a fost prezentată și platforma electronică prin care psihologii își pot crea dosarul profesional și se pot înregistra pentru a participa la ședințele de constituire a Colegiului. Termenul limită pentru înregistrare este 15 septembrie.

„Pentru ca Colegiul să fie creat, colegii noștri vor oferi informații suplimentare. Este important ca toți psihologii din țară să se înregistreze pentru a participa la ședințele constituante intermediare, în cadrul cărora vor fi aleși reprezentanți pentru a participa la congres. Ulterior vor fi formate organele de conducere ale Colegiului. Practic, această structură va deveni un organ de autoguvernare profesională. Termenul limită pentru înregistrarea psihologilor din Republica Moldova pentru a participa la activitățile de constituire a Colegiului este 15 septembrie. Acest lucru se poate face prin platforma electronică lansată astăzi și deja disponibilă pentru utilizare”, a menționat Dan Perciun.