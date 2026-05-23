În Moldova va apărea Registrul imaginilor faciale.

Este dezvoltat un nou mecanism pentru îndeplinirea sarcinilor organelor competente în domeniul prevenirii, identificării, investigării și combaterii infracțiunilor, transmite logos-pres.md.

Autoritățile promit că accesul la baza de date va fi strict reglementat, iar toate acțiunile din cadrul sistemului vor fi înregistrate și controlate. Proiectul hotărârii Guvernului privind aprobarea Conceptului sistemului informațional „Registrul imaginilor faciale” și a regulamentului privind modul său de administrare este elaborat de Ministerul Afacerilor Interne.

Acesta prevede crearea unei platforme digitale separate cu reguli pentru stocarea, prelucrarea și utilizarea imaginilor faciale. De asemenea, se planifică să se stabilească ce structuri vor administra sistemul, cine va putea transmite datele și cine va avea acces la ele.

În plus, sistemul urmează să fie compatibil cu alte baze de date guvernamentale și infrastructuri de cooperare polițienească internațională, în cadrul armonizării legislației moldovenești cu normele UE.

Ministerul promite să acorde o atenție deosebită protecției datelor personale și securității informaționale. Reamintim că în 2023 structurile Ministerului Afacerilor Interne au realizat 32,9 milioane de accesări la sistemele informaționale de stat cu date personale – registrele populației, imobiliare, transport, conducători auto și persoane juridice. Aceasta este cu aproape 5 milioane mai mult decât în anul precedent.