În Moldova, unul din patru pensionari continuă să muncească.

După zeci de ani de muncă, mulți pensionari din Moldova continuă să lucreze și după pensionare. Pensia mică îi obligă să rămână activi pentru a acoperi cheltuielile zilnice sau pentru a obține recalcularea plăților.

În prezent, fiecare al patrulea pensionar din țară continuă să muncească, iar numărul cererilor pentru recalcularea pensiei în prima jumătate a acestui an a atins un nivel record, scrie tvrmoldova.md.

De 40 de ani, Natalia Catan lucrează ca veterinar în raionul Ialoveni. Ea s-a pensionat acum patru ani, la 59 de ani și jumătate, însă venitul lunar nu îi ajunge pentru cheltuielile zilnice. De aceea a decis să continue să muncească.

„Am lucrat în condiții de risc, cu animale. Această muncă nu este deloc ușoară, mai ales pentru o femeie. Să lucrezi în acest domeniu, în medicină veterinară, nu este simplu. Acum sunt nevoită să continui să muncesc, contractul mi se prelungește la fiecare șase luni. Dacă vine tineretul — bine, le vom preda ștafeta. Dar deocamdată vreau să aștept recalcularea pensiei în septembrie. Apoi vom vedea”, a povestit ea.

O poveste asemănătoare are și Maria Bîtcă din satul Holercani, raionul Dubăsari. La 65 de ani, ea continuă să muncească pe plantația de tutun, deoarece pensia mică nu este suficientă pentru trai.

„Muncim bine. De 14 ani lucrez aici. Mă bucur de conducătorii noștri — sunt buni. Unde e greu, unde e mai ușor, dar în Moldova există muncă și nu trebuie să plecăm peste hotare. Deși sunt pensionară, continui să muncesc. Unde trebuie, acolo merg, unde mă trimite conducerea, acolo lucrez. Am cusut, am cules recolta, am muncit peste tot. Sunt fericită. Chiar sunt fericită. Sunt pensionară, dar mulțumesc lui Dumnezeu că am puterea să muncesc atât cât pot”, a împărtășit femeia.

Astfel de oameni ca Maria sunt mulți în țară. Din 2017, pensionarii care continuă să muncească pot solicita recalcularea pensiei o dată la doi ani, dacă pentru ei se plătesc contribuții sociale. Potrivit Casei Naționale de Asigurări Sociale, numărul acestor cereri crește constant. În primele șase luni ale acestui an au fost depuse peste 34.000 de cereri, în timp ce în tot anul trecut au fost aproximativ 36.000. În prezent, aproape un sfert dintre pensionarii din Moldova continuă să muncească.

„Mărimea pensiei crește deoarece se calculează o parte suplimentară exact pentru acești doi ani de muncă, în care s-au plătit contribuții sociale. Această sumă se adaugă la pensia deja stabilită. În medie, cei care au beneficiat de recalculare în prima jumătate a anului primesc suplimentar aproximativ 457 de lei pe lună”, a declarat Elena Țîbîrnă, director general al Casei Naționale de Asigurări Sociale.

Fenomenul în care pensionarii continuă să muncească după pensionare este caracteristic întregii Uniuni Europene, însă amploarea lui variază. Potrivit Eurostat, aproape 13% dintre pensionarii europeni rămân pe piața muncii după pensionare. Cea mai mică pondere este înregistrată în România — doar 1,7%. La polul opus se află Estonia, Letonia, Lituania și Suedia, unde continuă să muncească între patru și cinci pensionari din zece.