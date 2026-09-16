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rupor.md logorupor
16 Septembrie 2026, 09:18
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În Moldova sunt depistate anual circa 350 de cazuri de cancer de col uterin

Anual, în Moldova, aproximativ 350 de femei sunt diagnosticate pentru prima dată cu cancer de col uterin, iar circa 150 de paciente mor din cauza acestei boli.

În Moldova sunt depistate anual circa 350 de cazuri de cancer de col uterin.
În Moldova sunt depistate anual circa 350 de cazuri de cancer de col uterin.

Cancerul de col uterin este una dintre puținele boli oncologice care se dezvoltă foarte lent și practic fără simptome în stadiile incipiente, scrie rupor.md.

„Majoritatea cancerelor de col uterin nu dor, nu provoacă disconfort și nu au simptome caracteristice până în stadii avansate. De aceea, screeningul regulat este singura șansă de a depista modificările precanceroase sau stadiile timpurii ale bolii”, explică medicul oncoginecolog Diana Valuța.

O femeie se poate simți excelent, însă boala deja se dezvoltă în interior. Tocmai de aceea este important să efectueze controale profilactice o dată la trei ani.

În cadrul programului de stat din Moldova, screeningul pentru cancerul de col uterin se efectuează gratuit și este accesibil tuturor femeilor cu vârste cuprinse între 25 și 61 de ani. Pentru aceasta, este suficient să se adreseze medicului de familie sau oricărui centru medical de la locul de reședință.

„La consultația ginecologică se prelevează un frotiu citologic — acesta se numește test Papanicolau sau frotiu pentru citologie. Această analiză ajută la depistarea oricăror modificări la nivelul colului uterin, care pot deveni precanceroase”, povestește Valuța.

Examinarea durează doar câteva minute și nu provoacă un disconfort deosebit. Dacă rezultatele frotiului indică prezența atipiei sau a altor modificări, aceasta nu înseamnă automat un diagnostic de cancer. În acest caz, se prescriu examinări mai detaliate — colposcopie, biopsie și examen histologic. „Depistarea precoce a stărilor precanceroase oferă posibilitatea de a le trata cu succes, iar în cazul cancerului incipient — de a păstra organele și funcția reproductivă”.

Dacă diagnosticul este confirmat, medicina modernă oferă metode de tratament blânde și eficiente, care permit eliminarea completă a bolii și menținerea calității vieții. În caz contrar, în stadiile avansate, tratamentul devine mai complicat și mai puțin eficient.

O altă metodă puternică de protecție este vaccinarea împotriva HPV. În Moldova, vaccinul este disponibil gratuit pentru fete și băieți cu vârste între 9 și 14 ani, precum și pentru femeile cu vârste de până la 26 de ani (în două doze).

„Vaccinarea ajută la formarea imunității și la prevenirea infectării cu virusul care reprezintă principala cauză a dezvoltării cancerului de col uterin”, menționează Valuța.

Imunizarea nu reprezintă doar protecție împotriva bolilor oncologice, ci și un mijloc important de prevenire a infecțiilor cu transmitere sexuală. Vaccinarea este deosebit de importantă în condițiile în care virusul este larg răspândit.

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