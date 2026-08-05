În Moldova se așteptă din nou un deficit de energie electrică în orele de seară.

Sistemul energetic al Republicii Moldova se va confrunta din nou cu un deficit de energie electrică în orele de vârf ale consumului — între 18:00 și 21:00.

Despre acest lucru au anunțat autoritățile, îndemnând locuitorii să reducă, pe cât posibil, consumul de energie electrică în orele de seară.

Potrivit prognozei, deficitul comercial va constitui aproximativ 62 MWh de la 18:00 la 19:00, 129 MWh de la 19:00 la 20:00 și 112 MWh de la 20:00 la 21:00.

Autoritățile au declarat că întreprind toate măsurile necesare pentru a asigura țara cu energie electrică și, dacă va fi nevoie, vor activa mecanismele de alimentare de urgență cu energie, pentru a menține funcționarea stabilă a sistemului energetic.

În același timp, cetățenii au fost îndemnați să reducă în mod voluntar consumul de electricitate în orele de seară. Potrivit autorităților, acest lucru va permite reducerea sarcinii asupra sistemului și evitarea necesității aplicării unor măsuri suplimentare, care s-ar putea dovedi a fi mai costisitoare.

Cauza situației create este canicula anormală, care a afectat întreaga regiune. Pe fondul temperaturilor ridicate, consumul de energie electrică a crescut semnificativ, în timp ce producția acesteia s-a redus din cauza condițiilor meteorologice.

Un factor suplimentar l-a constituit nivelul critic de scăzut al apei în Dunăre, din cauza căruia o serie de centrale electrice nu poate funcționa la putere maximă, deoarece apa este necesară pentru răcirea echipamentelor.

Autoritățile au reamintit, de asemenea, că Republica Moldova face parte din piața regională a energiei electrice și depinde de importuri. Prin urmare, deficitul de energie electrică din țările vecine influențează direct cantitățile de energie pe care republica le poate procura.