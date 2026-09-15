În Moldova s-a dublat numărul șoferilor sancționați pentru conducere agresivă.

Depășirile periculoase, depășirea limitei de viteză și manevrele care creează pericol pentru ceilalți participanți la trafic devin un fenomen tot mai frecvent pe drumurile Republicii Moldova.

De la începutul anului, 854 de șoferi au fost sancționați pentru conducere agresivă — de două ori mai mulți decât în perioada similară a anului trecut, transmite stiri.md, citând tvrmoldova.md.

Înregistrările de pe camerele de bord prezintă situații în care șoferii ignoră regulile de circulație și efectuează manevre periculoase. O situație complicată se observă și în condițiile traficului intens din Chișinău, unde șofatul necesită o atenție sporită.

Potrivit poliției, pentru comportament agresiv la volan este prevăzută o amendă de până la 2.000 de lei și cinci puncte de penalizare.

În unele cazuri, sancțiunea poate fi mai severă.

„În unele cazuri, aceste procese-verbale de contravenție sunt trimise în instanță cu propunerea de a priva șoferul de dreptul de a conduce vehicule. În alte cazuri, se aplică munca neremunerată în folosul comunității sau arestul contravențional pentru 15 zile”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Inspectoratului Național de Securitate Publică, Ana Chiselița.

Crește și numărul șoferilor sancționați pentru că nu acordă prioritate pietonilor. De la începutul anului, poliția a înregistrat peste 7.000 de astfel de cazuri.

Pentru neacordarea priorității pietonilor, șoferii riscă o amendă de 1.800 de lei și cinci puncte de penalizare. Dacă aceeași încălcare va fi comisă repetat pe parcursul unui an, șoferul poate rămâne fără permis pentru o perioadă de până la 40 de zile.